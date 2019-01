Sein Whatsapp-Bild zeigt ihn als Fahnenträger der chilenischen Delegation an den olympischen Winterspielen letztes Jahr in Pyeongchang. Es war einer der grössten Momente in der Karriere des alpinen Skifahrers Henrik von Appen.

Seine Teilnahme war nicht selbstverständlich: Bei einem Sturz in der Abfahrt von Bormio 2017 zog er sich eine tiefe Schnittwunde im linken Arm zu. Sehnen und eine Arterie wurden verletzt. Von Appen verpasste darum letztes Jahr die Abfahrts-Klassiker in Wengen und Kitzbühel, konnte aber – wenn auch handicapiert – in Pyeongchang immerhin die Kombinations-Abfahrt bestreiten und erreichte den guten 21. Rang.