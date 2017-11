«Ich werde die Arbeit mit jungen Leuten vermissen»

Die neuen Kommandanten

Der neue Kommandant Adrian Schürch hat Geografie studiert und arbeitete als Fachbereichsleiter Wasserkraft beim Kanton Bern. Seit August 2016 ist er Zivilschutzstellenleiter und stellvertretender Kommandant in Interlaken.



Er war bei der ZSO Region Kirchberg plus aktiv und hat 2011 bei den Überschwemmungen im Kandertal mit seinen Pionieren im Einsatz gestanden, zudem gehörte er zu den Zivilschützern von auswärts, die beim Lauberhornrennen mitarbeiteten.



Der neue Vizekommandant Thomas Frutiger hat sein Amt im November 2017 angetreten. Als Wilderswiler kennt er die Region bestens. Der gelernte Zimmermann hat sich zum Arbeitsagogen ausbilden lassen und war während Jahren Dienstchef in der ZSO Jungfrau.