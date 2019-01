Jedes Jahr so ab November, wenn andernorts die Weihnachtskisten aus Kellern und Speichern geholt werden, steigt auch Meta Charlotte Dummermuth auf den Dachboden und verwandelt die obere Etage ihres Hauses in Wimmis in ein Atelier. Statt mit Strohsternen schmückt sie die Wände mit zumeist dunklen Damenhüten, Mannequins werden auf dem Treppenabsatz aufgestellt, und in langen Reihen hängen unzählige Kleider.