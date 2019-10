IGA 2019 als packendes Erlebnis und eine süsse Versuchung

Ein monströses Ungetüm für das professionelle Arbeiten im Wald steht am Osteingang des Kursaals. Hebebühnen überragen das altehrwürdige Gebäude, lassen es bescheidener erscheinen, als es ist. Wagemutige können sich in schwindelnde Höhe tragen lassen. Scheinwerferkegel kreisen über dem mystischen Garten mit seinen lauschigen Ecken. Der Geruch von Hamme und Bratwürsten mit Pommes vom Stand der Blauen Kuh liegt in der Luft. Oktoberfeststimmung kommt an der Interlakner Gewerbeausstellung IGA auf, es fehlt nur noch das Riesenrad.