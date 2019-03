Hotel Sonne neu in indischen Händen

Auch die Gemeinde Matten war an einem Kauf des Hotels Sonne interessiert. Dies bestätigte Gemeindepräsident Peter Aeschimann in einem Interview mit dieser Zeitung im November 2017. «Es ist uns nicht egal, was hier passiert», so Aeschimann damals. Man wolle der Entwicklung entgegenwirken, dass einheimische Hotels zusehends in ausländische Hände geraten.

«Keine gute Entwicklung»

Dass nun auch das Hotel Sonne von diesem Schicksal ereilt worden ist, löst bei Aeschimann keine Freudengefühle aus. «Ich hoffe, dass wir eine positive Überraschung erleben», sagt er. Er habe ein gewisses Verständnis, dass die Eigentümer das bestmögliche Angebot berücksichtigt haben. «Doch für die Gemeinde ist es keine gute Entwicklung, wenn lokal generierte Wertschöpfung abgezügelt wird.»

Die neue Besitzerfirma wurde von der Redaktion kontaktiert, diese erhielt jedoch am Freitag bis Redaktionsschluss keine Antwort. Nach unbestätigten Informationen sollen Hotel und Restaurant bereits diesen Sommer wiedereröffnet werden.