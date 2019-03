Was diese Zeitung Mitte Dezember 2018 angekündigt hatte, wird nun umgesetzt: Am Sonntag, 17. März, starten in Schönried die Arbeiten im 5-Stern-Spa-Hotel Ermitage für den Um- und Erweiterungsbau von Solbad und Wellness, aber auch für die Erneuerung des Fitnesscenters. Bis 28. Mai bleibt das Hotel geschlossen.