Hooters-Plakat hat mit Hooters rein gar nichts zu tun

Solche wild aufgehängten Plakate wurden Anfang April im Bödeli installiert. Foto: Samuel Günter

«Hooters unterstützt den Frauenstreik vom 14. Juni.» So die Parole eines Plakats, das Anfang April von Unbekannten in grosser Anzahl im Bödeli wild aufgehängt worden ist. «Die Aktion ist in keiner Weise von uns gesteuert und war uns vorher auch nicht bekannt», nimmt Hooters-Geschäftsführer Stefan Kirchhofer Stellung zu dieser Aktion.