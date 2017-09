Holtag an zwei Diemtigtaler Schulen

Es ist halb neun: Der Holtag hat begonnen, und es stehen bereits mehrere Autos vor dem Schulhaus Schwenden. Im Eingangsbereich stehen Theaterrequisiten und aufgetischte Bücher. Im dahinterliegenden Schulzimmer befinden sich gestapelte Pulte, im Keller ein altes Klavier. Bis letzten Juni herrschte hier noch Schulbetrieb. Ein Mann hat sich eine Handvoll Werkzeuge zusammengesucht, und mehrere Per­sonen begutachten die Bernina-Nähmaschinen, die auf den Pulten stehen. Die meisten der am Samstag Erschienenen sind Anwohner der Gemeinde, die die Ausschreibung des Holtages im Gemeindeblatt gelesen haben.

Erinnerungen werden wach

«Da sind wir oft heruntergerannt, um den Ball zu holen», erzählt Manuela Stucki ihren Kindern und zeigt ihnen das auf einem Hügel gelegene Schulhaus Entsch­wil. Sie besuchte hier die erste bis siebte Klasse. Für das achte und neunte Schuljahr ging sie dann nach Zwischenflüh. Heute wohnt sie mit ihrer Familie in Oey. Am Holtag nahm sie Stelzen, Stühle und ein Pult mit nach Hause.

«Hinter der Idee steckt etwas Nostalgie; so bleibt etwas von den Schulen hier und geht an die Anwohner», sagt der Präsident der Schulkommission, Ruedi Wyss, und fügt an: «Was mit den Gebäuden geschehen wird, ist noch unklar.» Entschwil und Schwenden sind die letzten einer Reihe von Schulhäusern, die zu der Schule Diemtigtal, mit den Standorten Schulhaus Oey und Wiriehorn, gebündelt wurden. «Eine Zentralisierung sei unter anderem die Folge davon, dass altersdurchmischte, kleine Klassen immer weniger möglich sind», sagt Ruedi Wyss.

Vieles wird abgeholt

Geplant wurde der Holtag von der Schulkommission, und der Erlös wird zur Deckung der Organisationskosten verwendet werden. Für das Abgeholte konnte ein Beitrag in eine Kasse geben werden, nur weniges war mit einem Preis angeschrieben. «Es ging ziemlich viel weg heute», sagte Nicole Spychiger, Mitglied der Schulkommission, auf Nachfrage und berichtete: «Für die Pulte und Stühle meldete sich ein Hilfswerk, das diese nach Rumänien bringen könnte. Allerdings nur, wenn es das Inventar einer weiteren Schule erhalte, was aber noch ­unklar sei. Anderenfalls seien die Transportkosten zu hoch.» Was übrig bleibe, werde schliesslich entsorgt werden müssen, so Nicole Spychiger.

(Berner Zeitung)