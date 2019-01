Dreimal Abschied, dreimal Tequila Boys: Im Goldenen Anker verabschiedeten sich Jeannette Sutter und René Sutter von 40 Jahren Goldener Anker mit drei Hochprozentpartys.

Es begann am Freitag um 23 Uhr. René Sutter war nervös. Dabei ist es 40 Jahre her, dass er mit seiner Frau Jeannette den Goldenen Anker übernommen hat, den ihr Vater gekauft hatte. Und er verlor in seiner Ansprache auch ein bisschen den Faden.

Kein Wunder bei all den Erinnerungen. «Wir waren 18 Jahre lang das schwarze Schaf, dann hat diese Rolle die Caverne übernommen», beschrieb er die frühere Position des Goldenen Ankers in Interlakens Gaststättenlandschaft. Er war in der Karibik, um von alten Frauen Küchengeheimnisse zu lernen.