Hier lauert der weisse Tod

Nach Tagen höchster Lawinengefahr (Gefahrenstufe 5) hat sich die Situation seit Mittwoch entschärft. Für viele Freerider und Skitourengeher der Startschuss zu neuen Abenteuern; wie amMittwoch, wo sich unterhalb der Birgfluh am Schilthorn in 40 Grad steilem Gelände drei Freerider für die rasante Fahrt ins Blumental parat machten. «Einen Tag nach der maximalen Gefahrenstufe würde ich mich niemals in solchem Gelände aufhalten», meint Peter Bühler, der die drei von der Gondel der Schilthornbahn aus beobachtet.

Der verantwortliche Pistenrettungschef der Skiregion Schilthorn weiss, dass eine geringere Lawinengefahr nicht unbedingt gut ist: «Bei grosser Lawinengefahr bleiben die Leute zu Hause. Bei ‹erheblich› aber ziehen sie los und bedenken dabei oft nicht, dass es halt eben an exponierten Stellen immer noch gefährlich sein kann und der Aufenthalt abseits der präparierten Skipisten grosse Erfahrung erfordert.»

«Immer wieder unterschätzt»

Durch die Regenfälle der letzten Tage bis in höhere Lagen haben sich an vielen Hängen mit südlicher Exposition und einem Gefälle von 30 Grad und mehr so genannte Fischmäuler gebildet. Diese entstehen durch das Gewicht des Nassschnees, der allmählich auf der darunter liegenden, nassen Grasfläche abrutscht. Die Gefahr, dass an solchen Stellen eine Nassschneelawine spontan losgehen kann, ist entsprechend gross.

Aber auch geschlossene Hänge ohne Risse bergen grosses Rutschpotenzial. Thomas Stucki vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos ergänzt: «Durch die Regenfälle der vergangenen Tage wurde die Gleitschneesituation bis gegen 2200 Meter über Meer aktiviert. Bei Stufe 3 gibt es mehr Unfälle als bei anderen Gefahrenstufen, weil diese Gefahrenstufe öfter angewandt wird als die höheren Stufen 4 und 5. Zudem ist das Risiko, dass etwas passieren kann, bei Gefahrenstufe 3 deshalb höher, weil sich mehr Leute im Gelände aufhalten.»

Tatsache ist, dass die Gefahrenstufe 3 immer wieder unterschätzt wird, denn «erheblich» heisst nichts anderes als «beträchtlich», was nur wenig unter dem Begriff «gross» ist. Thomas Stucki: «Die Gefahrenstufe ist die maximale Vereinfachung einer Situation. Wichtig ist aber auch zu wissen, welche Ausprägung einer Situation gerade gilt. Diese Information findet man in der Gefahrenbeschreibung des Lawinenbulletins.»

Nach wie vor Stufe 3

Während noch in der Nacht auf Dienstag die maximale Gefahrenstufe 5 galt, wurde sie vom SLF bis am Mittwoch um zwei Stufen auf «erheblich» (Stufe 3) reduziert. Für den heutigen Tag gilt in einzelnen Gebieten für höhere Lagen über 2400 Meter über Meer nach wie vor erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3); Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr ist nötig. Sonst gilt die Gefahren­stufe 2 (mässig), in den Voralpen Stufe 1. Gleitschneelawinen sind in allen Gebieten möglich, vereinzelt auch grosse. Zonen mit Gleitschneerissen (Fischmäulern) sollten gemieden werden. (Berner Oberländer)