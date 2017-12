Hier kann man am Wochenende Skifahren

Kälte und Schnee, die Hauptzutaten für einen Winter, sind im Oberland schon länger vorhanden. Das ermöglichte denn in vielen Orten im Oberland einen frühen Saisonstart, die ersten Bahnen liefen Mitte November. Nach dem erfolgreichen Apéro deckt der Winter die Tafel weiter auf für eine hoffentlich erfolgreichen Wintersaison-Mehrgänger.

Die Bergbahnen im Oberland stehen da nicht hintenan, sondern liefern weiter die Zutaten. So vermeldet die Gstaad 3000 AG: «Die kalten Temperaturen in den vergangenen Tagen haben eine intensive Beschneiung im Oldental ermöglicht.». Deshalb ist geplant, die Oldenpiste ab dem kommenden Samstag, 2. Dezember täglich zu öffnen. Natürlich immer unter Vorbehalt der aktuellen Wetterbedingungen.

Auch in Gstaad selber wird weiter aufgetischt, wie die Gstaad Marketing AG vermeldet. «Am Wochenende ist nun auch die Saanerslochbahn in Betrieb». Die Piste oberhalb der Mittelstation ergänzt demnach das bestehende Angebot am Horneggli, Hornberg und Hornfluh. «Bis zum geplanten Vollbetrieb am 16. Dezember sorgen die Bahnen und Pisten in diesen Gebieten für Schneesportvergnügen». Offen sind auch das Bergrestaurant Saanerslochgrat und das Kinderland Schönried.

Vorverkauf geht weiter

Ein ordentliches Menü hat auch das Skigebiet Meiringen-Hasliberg im Angebot: Geöffnet sind die Luftseilbahn Meiringen– Hasliberg Reuti, Gondelbahn Hasliberg Reuti–Bidmi–Mägisalp, Gondelbahn Mägisalp– Alpen Tower und der Skilift Tschuggi. Und ausser dem Familienrestaurant Bidmi sind alle Verpflegungsmöglichkeiten geöffnet.

Adelboden steht nicht hintenan und öffnet ab 2. Dezember die Gondelbahn Oey-Sillerenbühl, die Dorfbahn Oey-Adelboden-Dorf und die Kombibahn Geils-Hahnenmoos.

Auch die Jungfraubahnen rühren weiter an: Ab Samstag bieten Grindelwald und Wengen durchgehenden Wintersportbetrieb, heisst es in einer Mitteilung. Neben einem umfangreichen Pistenangebot stehen den Gästen die erste Talabfahrt und ein Freestyle-Park zur Verfügung.

Der Vorverkauf des neuen Top4-Abos der vier grössten Berner Skigebiete für 666 Franken läuft weiterhin und dauert noch bis zum 15. Dezember. Auf 666 Pistenkilometer wird wohl jeder Schneesportler satt und gleichzeitig lässt sich mit dem Top4-Abo bares Geld sparen: Ab dem 16. Dezember gibt es das gemeinsame Abo der Jungfrau Ski Region, Adelboden-Lenk, Meiringen-Hasliberg und Gstaad für 950 Franken. (Berner Oberländer)