«Hier Enten abzuknallen, ist unverzeihbar»

In Unterseen wird nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber mit Schrot auf Enten – und das nahe bei Wohnhäusern und mitten im Naherholungsgebiet. So zumindest erzählt dies Heinz Burri. «Wir spazierten am Samstagmorgen um Viertel nach acht von der Tschingeley auf dem neuen Aareuferweg Richtung Interlaken-West, als es plötzlich knallte.» Eine Handvoll ihm unbekannte Jäger habe Stockenten bei der Fussgängerüberführung Gurbesteg gejagt, ärgert sich Burri.