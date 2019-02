Am Sonntag, 31. März, starten die Interlaken Classics mit dem Klaviertrio Equilibris in der Kirche Grindelwald. Herzstück des Festivals ist die jährliche Residenz mit dem Zakhar Bron Festival Orchestra, das an drei Sinfoniekonzerten mit jungen Solistinnen und Solisten zu hören sein wird. Am Samstag, 13. April, wird die junge Schweizer Geigerin Elea Nick das Violinkonzert in e-Moll von Felix Mendelssohn interpretieren. 2015 erhielt sie den Migros-Kulturpreis und zum 125-Jahr-Jubiläum der Bank Julius Bär 2015 trat sie im Hallenstadion in Zürich auf. Am Donnerstag, 18. April, folgt der Auftritt der deutsch-russischen Pianistin Olga Scheps. Sie wird das Klavierkonzert Nr. 1 in b-Moll von Pjotr Tschaikowski spielen.