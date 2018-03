Helikopter-Streit landet vor Bundesgericht

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) schreitet in der Debatte über die Gebirgslandeplätze zum nächsten Akt und kündigt den Gang ans Bundesgericht an. «Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts tangiert Fragen grundsätzlicher Bedeutung über das für die Raumplanung wichtige Instrument der Sachpläne, die über die Frage der Gebirgslandeplätze hinausgehen und einer Klärung bedürfen», so die stellvertretende Leiterin des Uvek-Mediendienstes Annetta Bundi auf Anfrage.

Das Uvek ist der Meinung, dass die Fragen höchstrichterlich zu klären sind, und hat den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vor eineinhalb Monaten deshalb nach Lausanne weitergezogen. Dieser Gerichtsentscheid erklärte nämlich den Beschluss des Bundesrats vor vier Jahren, die Gebirgslandeplätze im Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) festzulegen, für nichtig.

Beim Verkehrsdepartement ist man jetzt der Auffassung, dass die Vorinstanz entgegen dem tatsächlichen Sachverhalt fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass der Bundesrat mit der Genehmigung des SIL 40 Gebirgslandeplätze neu festgelegt habe, was die Reduktion dieser Landeplätze von 42 auf 40 zur Folge hatte.«Dem ist aber nicht so, denn die bestehenden 42 Gebirgslandeplätze wurden vielmehr bereits zwischen 1964 und 1988 mittels Allgemeinverfügung entsprechend festgelegt», so Uvek-Sprecherin Annetta Bundi.

Kein Gutachten eingeholt

Gemäss der Verordnung zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) seien Bestand und Nutzung von rechtmässig erstellten Bauten und Anlagen in BLN-Gebieten gewährleistet. Mit der Erstellung des BLN-Inventars wurde erst ab dem Jahr 1977 begonnen.

«Wir sind der Meinung,

dass die Fragen höchstrichterlich zu klären sind.»Annetta Bundi, Uvek-Sprecherin

Das Bundesverwaltungsgericht kam in seinem Entscheid zum Schluss, dass für die Streichung der beiden im Berner Oberland liegenden Gebirgslandeplätze Gumm (Saanen) und Rosenegg-West (Grindelwald) ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission hätte eingeholt werden müssen, da sich beide Landeplätze in Schutzgebieten befinden. Gleiches gelte für die restlichen ebenfalls in einem Schutzgebiet oder der Nähe eines solchen befindlichen 20 Gebirgslandeplätze innerhalb der Schweiz.

«Interessanter Ausgangsort»

Die Gemeinden Grindelwald, Innertkirchen und Saanen wehrten sich bekanntlich erfolgreich gegen die Streichung von Gumm und Rosenegg (wir haben berichtet). Und auch der Regierungsrat setzte sich für die Gebirgslandeplätze ein, denn «diese haben eine grosse Bedeutung für das Berggebiet im Kanton Bern. Ihre Nutzung ist für die lokale Wirtschaft ein wichtiges Nischenangebot und bietet wertvolle Möglichkeiten zur Ausbildung von Rettungspiloten und Bergrettungsspezialisten».

Innertkirchens Gemeindepräsident Walter Brog bezichtigte den Bund gar des Auswahlmottos «Da, wo der geringste politische Widerstand zu erwarten ist, schliessen wir die Gebirgslandeplätze». Entsprechend erwartet er, «dass die Standortgemeinden von Beginn an in das Verfahren einbezogen und ernst genommen werden».

Ein Mann, der beruflich immer wieder Gäste mit dem Helikopter beim Gebirgslandeplatz Gumm absetzt, ist Pilot Thomas Kohler. Der Leiter der Air-Glaciers-Basis Saanen: «Der Landeplatz ist nach wie vor offen und Teil unseres Angebots für Skitouristen. Er ist vor allem für Abfahrten bei Sulzschneeverhältnissen interessant.»

(Berner Oberländer)