Heimatliche und bezaubernde Klänge in der Kirche

Zwei denkwürdige Frühlingskonzerte bot das Oberländerchörli Interlaken am Wochenende seinen Fans. Zu Gast war beide Male die Örgeli- und Jodlerfamilie Leuenberger aus Eggiwil. Am Sonntag schritten zu Konzertbeginn die Jodlerinnen und Jodler von hinten her durch die fast voll besetzte Kirche Unterseen.