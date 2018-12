Heiligenschwendi sagt Ja

«Das war eine ganz wichtige Abstimmung», betonte Christian Zwahlen an der Gemeindeversammlung Heiligenschwendi. «Ich danke euch von Herzen.» Was war geschehen, dass der Gemeindepräsident so erleichtert war? Die 28 anwesenden Stimmberechtigten hatten am Donnerstagabend der Erweiterung Schulanlage Friedbühl in Oberhofen einstimmig zugestimmt und somit einen Rahmenkredit von 29 Millionen Franken genehmigt.