Hat er die Freundin getötet?

Am Nachmittag des 15. Februar schiessen Flammen meterhoch aus einem Bauernhaus an der Reichenmattestrasse in Frutigen. Die Feuerwehr ist machtlos. Das Haus brennt fast bis auf die Grundmauern nieder. Von der 41-jährigen Bewohnerin fehlt jede Spur. Stunden später herrscht dann traurige Gewissheit. Die Frau befand sich während des verheerenden Feuers im Gebäude. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihre verkohlte Leiche bergen.

Schnell kursierten im Dorf Gerüchte, auch weil der Freund der Frau, mit dem sie zeitweilig eine schwierige Beziehung führte, nicht auffindbar war. Er hatte sich nach Frankreich abgesetzt, wo ihn die Polizei ein paar Tage später verhaften konnte. Seit der Überführung in die Schweiz befindet er sich in Untersuchungshaft.

Es besteht dringender Tatverdacht. Ihm wird vor­geworfen, seine Freundin getötet und das Haus in Brand gesetzt zu haben, um seine Tat zu vertuschen. Gegen ihn wurde deshalb ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung, Brandstiftung und Störung des Totenfriedens eröffnet.

Umfangreiche Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin umfangreiche Ermittlungen in die Wege geleitet. Sie laufen teilweise noch, deshalb wurde die Untersuchungshaft bis zum 19. September verlängert. Der Mann wehrte sich vor Obergericht gegen den Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts.

Für ihn gibt es keine zwingenden Gründe für die Haftverlängerung. So sieht er keine Beweise, die ihn belasten. In seiner Beschwerde äussert er die Theorie, seine Freundin sei an einer Überdosis an Betäubungsmitteln gestorben und der Brand durch eine umgestürzte Kerze oder einen heruntergefallenen Joint ausgelöst worden.

Das Obergericht kommt aber zu einem ganz anderen Schluss. Es sieht den Mann als Hauptverdächtigen – es gilt jedoch die Unschuldsvermutung –, wie aus einem jüngst publizierten Entscheid hervorgeht. So könne der Todeszeitpunkt der Frau gemäss einem Gutachten zwar nicht mehr zweifelsfrei festgelegt werden.

Zu stark war die Leiche verkohlt. Für das Obergericht liegt aber nahe, dass die Frau bei Ausbruch des Brandes bereits tot war. Die Richter haben zudem Zweifel, dass das Gemisch aus Alkohol, Drogen und Medikamenten, welches im Körper der Frau festgestellt wurde, ursächlich für den Tod war.

So habe sie schon länger Kokain und Cannabis konsumiert. Auch seien ihr Medikamente verschrieben worden. Es sei deshalb laut Oberrichter «nicht unwahrscheinlich», dass die Frau gewohnt gewesen sei, mehrere Betäubungsmittel zu kombinieren. Der Gutachter kommt zum Schluss, dass die Frau mit grosser Wahrscheinlichkeit einer schweren Kopfverletzung erlegen ist.

Brandbeschleuniger am Tatort

Die Spezialisten des Dezernats Brände und Explosionen konnten zudem Brandbeschleuniger im abgebrannten Bauernhaus feststellen, was stark auf Brandstiftung hinweist. Der Verdacht liegt nahe, dass der Täter seine Spuren verwischen wollte.

Ebenfalls belastet den Mann die Tatsache, dass er sich unmittelbar nach dem Feuer nach Frankreich abgesetzt hat. Er gab an, dass er seinen Sohn habe besuchen wollen. Dieser hatte aber nichts davon gewusst. Auch war der Mann nicht auf der direkten Route zu seinem Sohn unterwegs, sondern machte einen nicht erklärbaren Umweg von 500 Kilometern, als ihn die Polizei schnappte.

Alles in allem erachtet das Obergericht die Verlängerung der Untersuchungshaft als angemessen. «Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Freiheitsstrafe», steht im Urteil. «Eine Flucht scheint bei dieser Ausgangslage nach wie vor sehr wahrscheinlich.» (Berner Oberländer)