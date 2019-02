Bruno Stoller zur neuen Partnerschaft. Video: ngg

Der Thuner Braumeister freut sich sichtlich auf die Zusammenarbeit mit Haslital-Bier. «Das wird spannend, die neuen Biersorten zu erarbeiten», so Stoller. Schon nur die Tatsache, dass anderes Wasser verwendet werden muss, sei eine Herausforderung. «Aber wir machen das sehr gerne, wir stellen schlicht gerne Bier her.»

Davon zeugt das Angebot der jungen Brauerei, die ebenfalls letzten Juni startete. Bereits sind unter dem Namen Thun-Bier sieben verschiedene Craftbiere erhältlich. Die Brauerei Thun AG wird im ersten Betriebsjahr um die 100'000 Liter produzieren.

Heu, Honig, Holmes

An Kreativität fehlt es dem Duo Bachmann/Stoller nicht. «Wir haben für das nächste Jahr Ideen für sieben Haslitaler Biersorten», so Bachmann. Neben dem Heu wird Braumeister Stoller – aufgrund von Bachmanns Ideen – etwa mit Wildbeeren oder Haslitaler Honig experimentieren. Und er will an einem Sherlock-Holmes-Whiskey-Bier, mit Whiskey-Malz gebraut, tüfteln. «50'000 Flaschen absetzen» lautet Christian Bachmanns Minimalziel für das erste Jahr mit den neuen Biersorten.

Neue Anlässe geplant

Bei der Lancierung des Biers auf dem Casinoplatz in Meiringen im vergangenen Sommer kamen 500 Personen. Es folgte im Oktober die Hasli-Wiesn, wo das Haslital-Bier ausgeschenkt wurde. Will Bachmann auch bei den Events dranbleiben? «Auf jeden Fall. Mir schwebt zum Beispiel ein Streetfood-Festival in Meiringen mit Essensständen von lokalen Anbietern vor.»

Und auch ein Oktoberfest, wo das Bier im Mittelpunkt stehe, sei geplant. «Damit will ich das Haslital-Bier vor Ort noch mehr verankern.» Dazu beitragen soll der Verein Kronenadler Braukultur, den Bachmann am 1. Februar gegründet hat.