Harter Kampf um einen lukrativen Chefposten

Eine Frau und ein Mann warten im Sitzungszimmer einer grossen Firma auf ihr Vorstellungsgespräch. Er: «Dass wir zu zweit sind, ist ziemlich ungewöhnlich für so eine hohe Position. Ob da noch mehr Bewerber kommen?» So begann am Mittwoch das Theaterstück «Die Grönholmmethode» von Jordi Galceran im Stadtkeller Unterseen. Es ist die 11. Silvesterproduktion des Stedtlitheaters, doch nur fünf Zuschauer kamen zur Premiere des psychologischen Krimis, inszeniert von Beatrice Augstburger.

Grosser Konkurrenzkampf

Die inzwischen vier Kandidaten, zwei Männer und zwei Frauen, warten angespannt. Doch niemand empfängt sie. Per Brief stellt man ihnen unterschiedliche Aufgaben, dabei gilt: «Wer nicht mitmachen will, kann gehen!» So müssen die vier zum Beispiel in zehn Minuten herausfinden, wer von ihnen ein Vertreter der Personalabteilung der Firma ist. Die Gruppe rätselt, welchen Sinn dies haben soll. Die Bewerber befragen einander nach ihren derzeitigen Jobs; das gegenseitige Misstrauen wächst. Zudem sind sie unter Beobachtung: «Die Aufgabensteller hören alles mit und haben überall Kameras», weiss Bewerber Enrique Font (Stefan Gysin, mit Krawatte).

Psychotests noch und noch

Die Gruppe ist zunehmend irritiert, was man eigentlich von ihr will. Enrique Font, Hauptverdächtiger als falscher Kandidat, schildert private Katastrophen und testet die soziale Ader der anderen mit der Frage «Soll man einen solchen Arbeitnehmer behalten?»

«Wir sind doch nicht die Caritas, er hat schon ein Projekt versaut!» urteilte etwa Fernanda Porta (Beatrice Augstburger). «Sagen Sie uns, dass Sie Ihre Krise überwunden haben und nichts Privates mehr reinpfuschen!», schlug Carlos Bueno (Melchior Meyer) vor.

Psychodrama spitzt sich zu

In weiteren ausgeklügelten Tests kommen die Kandidaten seelisch an ihre Grenzen, die professionelle Fassade bröckelt zusehends. Mit bohrenden Fragen treibt man einander in die Enge; Türen knallen, und es fliessen Tränen. Wer ist Bewerber, wer ist Psychologe? Die vier geben zutiefst Privates preis, zeigen dramatische Emotionen und greifen einander verbal hart und respektlos an. Es gilt nicht aufzugeben im Kampf um den Job.

Bewerberin Mercedes Degas (Elisa Völker) lässt dafür gar ihre sterbende Mutter im Stich. Degas: «Die Stelle ist für mich sehr wichtig, und meine Mutter wird ja nicht wieder lebendig.» Dabei ist die Devise der Firma, die die Stelle vergibt: «Wir suchen nicht einen guten Menschen, der nach aussen ein Arschloch ist, sondern ein Arschloch, das nach aussen ein guter Mensch ist!»

Die moderne Arbeitswelt

Das Schauspielensemble führte authentisch vor Augen, wie entmenschlicht die heutige Arbeitswelt ist: gnadenlose Konkurrenz, permanenter Beobachtungsdruck und der täg­liche Psychowahnsinn am Arbeitsplatz. Die Darsteller zeigten mit fesselnden Dialogen in elegantem Hochdeutsch ihre hohe Professionalität. Der Reiz des Stücks liegt zudem in den überraschenden Wendungen und dem ungewöhnlichen Ende, das man so nicht erwartet ­hätte.

Weitere Vorstellungen jeweils um 20.15 Uhr: Sonntag, 31. Dezember, sowie 4./5./6./12./13. Januar 2018. Derniere: 14. Januar 2018, 17 Uhr. (Berner Oberländer)