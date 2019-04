Hart für Zürich, cool für Thun

«Der Berner Bär ist durchaus in der Lage, dem Zürcher Löwen die Krallen zu zeigen.»Stefan Geissbühler, Chefredaktor

«Thun ist im Gespräch für Ironman-Wettbewerb»: So titelte diese Zeitung vor knapp zwei Jahren. Die Recherchen haben damals ergeben, dass ein Ironman-Wettbewerb in Thun als Ergänzung zu jenem in Zürich stattfinden sollte.

Die hiesigen Behörden hielten sich bedeckt. Und verhandelten weiter. Nun ist klar: Thun hat Zürich den internationalen Anlass gleich ganz abgejagt. Der aus naheliegenden Gründen bestens in die Region passt. Man halte sich die Kulisse mit See und majestätischen Alpen vor Augen.

Auch wenn die eisernen Frauen und Männer nicht jedermanns/jederfraus Sache sind – die Organisatoren rechnen mit einem Grossaufmarsch: 50'000 Zuschauer sollen hier dem Rennen beiwohnen. Zudem soll das hiesige Gewerbe profitieren können. In welchem Ausmass, wird sich zeigen. Dass Veranstalter und Behörden alles unternehmen, um negative Nebenwirkungen wie Verkehrsbehinderungen und Abfall-Anfall auf ein Minimum zu beschränken, versteht sich von selbst.

Alles in allem: Dass die Stadt Thun – die vor einiger Zeit der Tour de Suisse die kalte Schulter gezeigt hat – den Ironman-Wettbewerb erobert hat, ist gute Werbung für Stadt, Region und Kanton. Chapeau. Zürich muss sich von einem Grossanlass verabschieden. Der Berner Bär ist also durchaus in der Lage, dem Zürcher Löwen die Krallen zu zeigen.

