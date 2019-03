Harder und Co. schreiben an Erfolgsgeschichte mit

Als «fast unheimlich» bezeichnete Urs Kessler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Jungfraubahn Holding AG, in Bern das Ergebnis 2018 der Harderbahn. «Die kleinste aller Holdingbahnen im Segment Erlebnisberge beförderte 21 Prozent mehr Passagiere als 2017 und erzielte damit einen erneuten Passagierrekord», sagte Kessler an der Bilanzmedienkonferenz im Hotel Schweizerhof in Bern.