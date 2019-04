Hamschter: Frische Töne im Jubiläumsjahr

Hamschter klingen anders als früher – aber sie klingen immer noch wie Hamschter. Ein Widerspruch? Vielleicht, ja. Wer diese Frage beantworten will, hört sich am besten das neue Album an. Es trägt den Titel «Frag nid».

Die aktuelle Formation mit Sängerin Cindy von Allmen, Schlagzeuger Lori Zurbuchen, Gitarrist Thomas Gertsch und Bassist Erwin Glaus besteht seit viereinhalb Jahren. Im Herbst 2014 starb Mitgründer und Frontmann Ben von Allmen bei einem Unfall. In der Phase der Trauer entstand innerhalb der Band der Wunsch, zu viert weiterzumachen.