Halunke kehrt zum 10-Jahr-Jubiläum zurück

2011 stand der gebürtige Lauterbrunner Christian Häni mit seiner Band Halunke zum Jahresbeginn das erste Mal auf der Bühne im Zentrum von Interlaken. Nun, neun Jahre später und mit unzähligen Hits zum Mitsingen und Mittanzen, kehrt er zurück und nutzt den Auftritt am Touch The Mountains vom 1. Januar 2020 gleich als Auftakt in seine 10-Jahr-Jubiläumstour.