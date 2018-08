Hängebrücke für die Schüler

Der Schulweg für die momentan acht (in Zukunft elf) Kinder des Weilers Fischbach in Oberwil quert die Simmentalstrasse an einer sehr gefährlichen, unübersichtlichen und kurvenreichen Stelle. Dies war für die Betroffenen nicht mehr zumutbar.

Die Eltern zogen daher eine Umschulung ihrer Kinder nach Därstetten in Erwägung und reichten bei der Schulkommission entsprechende Anträge ein.Dies hätte weitreichende Folgen für die Schule in Oberwil. Denn: Verliert die Schule Oberwil zu viele Kinder, hätte sie bald zu wenig Schüler, um eine Gesamtschule vom Kindergarten bis zur neunten Klasse anzubieten.

Die Folgen wären laut Schulkommissionspräsident Ueli Heim, dass man mehrere Klassen in einem Raum unterrichten müsste. Und Lehrer zu finden, die eine solche Situation gutheissen würden, sei nicht einfach. Folglich bestand akuter Handlungsbedarf, denn auch das Schulinspektorat forderte von der Gemeinde, die Schulwegsituation sicherzustellen.

Man habe verschiedene Möglichkeiten geprüft, so Heim. Überführung, Querungshilfen, reduzierte Tempolimits, Verkehrsberuhigungen, Ampeln, Fussgängerstreifen und die Einführung eines Schulbusses. Nichts davon habe sich nach ­eingehender Prüfung bewährt. Schliesslich kam Heim auf die Idee einer Hängebrücke, wie Oberwil schon eine über die Bunschenschlucht hat.

Am 4. Dezember habe die Gemeindeversammlung den Baukredit in der Höhe von 250 000 Franken für die Brücke und die Zuwege deutlich bewilligt. Anfang Februar erteilte der Gemeinderat den Bauauftrag der Firma Lauber AG, die schon die Bunschenbrücke gebaut hatte, und im Mai fällte das Regierungsstatthalteramt den Gesamtbauentscheid.

Die eigentlichen Bauarbeiten dauerten schliesslich nur etwa einen Monat. Ab dem 1. August durfte die Brücke bereits von den Schülern genutzt werden, und am Freitag wurde sie offiziell und feierlich eröffnet. «Selbst der grösste Optimist hätte nicht geglaubt, dass das so schnell geht», meinte Oberwils Gemeindepräsident Michael Blatti lachend.

Und Theo Lauber (Lauber AG) ergänzt: «Ich freue mich über die 37. Einweihung einer Hängebrücke.» Er erläuterte das Wesen seiner Brücke: «Jeder Schritt, den man auf der Brücke macht, kriegt eine Antwort von meiner Konstruktion!» Subjektiv müsse man schon ein wenig «Schiss» auf der Brücke haben, das gehöre dazu. Aber objektiv brauche man keine Angst zu haben, denn die Brücke halte.

Lauber bezifferte die Bruchlast dieser Brücke mit 200 Tonnen. Die neue Hängebrücke sei aber nicht nur für die Schüler, sondern biete auch für Wanderer neue Möglichkeiten. In Oberwil jedenfalls ist man überzeugt, dass sie eine Aufwertung des Ortes mit sich bringt. Denn wer sonst kann sich rühmen, eine Hängebrücke als Verbindung zwischen der Schattseite und der Sonnseite zu haben? (Berner Oberländer)