Gutes Jahr und neue Spielregeln

Die Congress Centre Interlaken AG (CKI) hat 2018 ihr Ziel übertroffen: Sie erzielte nicht nur eine schwarze Null, sondern bei einem Gesamtertrag von 7,745 Millionen Franken einen Gewinn von 369'842 Franken.

Es war ein Jahr mit grossen und umsatzstarken Kongressen. Und Verwaltungsratspräsident Claude Thomann stellte am Freitag an einer Medienkonferenz in Aussicht, dass 2019 ein ähnlich gutes Jahr werden könne. Bisher waren die ungeraden Jahre wegen des Zweijahresturnus vor allem von Medizinerkongressen schwierig.