Leiden verkürzen

Diese Entzündungen sind sehr schmerzhaft, doch nur etwa die Hälfte der Kühe mit Fremdkörper reagiert auf die sogenannten Schmerzproben. Solche Kühe werden dann unspezifisch behandelt. Um schnell Klarheit zu schaffen und den Kühen weitere Schmerzen zu ersparen, empfiehlt sich eine Ultraschalluntersuchung bei einem Leistungsabfall und anderen unklaren Symptomen.

«Für die Behandlung reichen meist ein Magnet zur Entfernung der Fremdkörper, kombiniert mit Entzündungshemmer und Schmerzmittel», erläuterte der Fachtierarzt für Rinder. Funktioniert diese einfache Methode nicht, kann eine Operation helfen, die der Tierarzt mit lokaler Betäubung im Stall durchführt.

«Manche Schrauben oder Nägel sind entweder zu gross oder gebogen, sodass sie den Netzmagen trotz eines Magnets weiterhin stechen können. Bei solchen Rückfällen empfiehlt sich eine chirurgische Entfernung des Fremdkörpers.» Die Operation hat bei frischen Fällen eine Erfolgsrate von mehr als 95 Prozent.

Eigermilch-Präsident Hans Peter Baumann freute sich, dass Landwirte, Käser und andere Interessierte aus den Lütschinentälern in grosser Zahl zum Anlass gekommen waren; und alle diskutierten an diesem Abend noch lange nach den Vorträgen weiter.

Am Eigermilch-Anlass wurde auch zum verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika aufgerufen. Eine Woche später ist die Reduktion von Antibiotika das zentrale Thema an zwei Vorträgen zu «Stallklima und Kälbergesundheit»: am 7. März im Hotel Tourist Willigen und am 8. März im Kongresssaal Grindelwald (Beginn: 20 Uhr). An den Folgetagen sind Betriebsbesuche möglich.