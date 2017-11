Grosses Investitionsprogramm in Adelboden

Der Kredit für die Sanierung des Schwimmbads, über den die Stimmberechtigten gestern an der Urne abgestimmt haben, war in dem am Freitag der Gemeindeversammlung vorgelegten Budget bereits enthalten. Diese Sanierung und die des Schulhauses Boden sind die grössten Investitionen, die in Adelboden 2018 anstehen. Die GV sprach zwei weitere Kredite.

Für 450'000 Franken wird ein neues Blockheizkraftwerk für die Abwasserreinigungsanlage gekauft, das aus den Abgasen effizienter Strom und Wärme produziert. Die Mischwasserleitung Gruebi wird für 350'000 Franken ersetzt. Nach dem generellen Entwässerungsplan werden die Abwässer in diesem Gebiet auch künftig gemischt entsorgt, wie auf eine Nachfrage aus der Versammlungsmitte erklärt wurde.Insgesamt enthielt das vor­gelegte Budget Investitionen von 9,47 Millionen Franken.

Der Steueransatz bleibt bei 1,99 Einheiten. Das Budget für den Gesamthaushalt (inklusive Spezialfinanzierungen) sieht einen Umsatz von 16,29 Millionen Franken vor. Es rechnet mit einem Defizit von 236 390 Franken. Beim allgemeinen Haushalt (laufende Rechnung) beträgt dieses 256 540 Franken. Die Versammlung genehmigte das Budget diskussionslos.

«Engstligenalp» erneuern

Da sich für die fünf Sitze in der Bau-, Planungs- und Landschaftskommission, die von der Gemeindeversammlung zu wählen sind, sechs Kandidaten interessierten, gabs eine echte Wahl. Gewählt: die Bisherigen Ruedi Trummer und Peter von Känel sowie neu Christian Dänzer, Jonathan Schranz und Christine Hager, nicht gewählt Albrecht Pieren.

Mit der Annahme der Überbauungsordnung «Berghotel Engstligenalp» ermöglichte es die GV, dass das alte Hotel abgerissen wird und ein neues zwischen dem Berggasthaus und der Alphütte gebaut werden kann. Ein Massenlager wird es nicht mehr geben. Die Gebäude werden im Parterre verbunden. Ein streckenweise eingedolter Bergbach wird renaturiert.

Angenommen wurde ein Zusatz­artikel im Ortspolizeireglement: Bei Grossveranstaltungen (Weltcup) müssen Gesuchsteller von gastgewerblicher Einzelbewilligung einen Plan einreichen. Pro Quadratmeter Verkaufsfläche berechnet die Gemeinde eine Gebühr für ­Sicherheitskosten und Ent­sorgung.

Was machen die Jungen?

34 Jungbürgerinnen und Jungbürger nahmen ihre Bürgerbriefe persönlich entgegen, was Gemeindepräsident Daniel von Allmen sichtlich freute. An sie richtete sich Hans Pieren in seinem Antrag im Traktandum Verschiedenes zuerst: Er möchte, dass die Jungen in Adel­boden bleiben, und stellte den Antrag, dass sich eine Projektgruppe zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Gedanken macht.

Ein zweiter Antrag galt der Feuerwehrpflicht: Die Aktivzeit soll nur zehn Jahre dauern. Beide Anträge erhielten mehr zustimmende als ablehnende Stimmen, was den Gemeinderat verpflichtet, sich mit ihnen zu befassen.

Obmann Markus Gempeler dankte den ausscheidenden Kommissionsmitgliedern Toni Baumann, Markus Pieren, Roland Wäfler und Simon Bircher, Vizepräsidentin Silvia Schranz und Vizeobmann René Müller für ihre Arbeit im Dienst der Gemeinde. Müllers Amtszeit begann und endete mit einer Schwimmbadvorlage. (agg)