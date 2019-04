Grosser Spass mit ernstem Hintergrund

So findet ein Hund einen Verschütteten: Die 25 besten Lawinensporthunde des Landes haben am Wochenende im Berner Oberland gezeigt, was in ihnen steckt. Video: Keystone/SDA

Ich habe es vergeben, habe die Labrador-Retriever-Hündin falsch geführt. Die Hündin hat sehr gut gearbeitet.Susanne Ommerli, Dritte Schweizer Meisterschaft für Lawinenhunde

Susanne Ommerli aus dem Zürcher Oberland war nicht zufrieden mit dem Resultat bei der Grobsuche. Der Wind, dessen Stärke und die Richtung, spiele eine Rolle. Sie hat die Erklärungen des Leistungsrichters akzeptiert und weist sich selber die Schuld zu: «Ich habe es vergeben, habe die Labrador-Retriever-Hündin falsch geführt. Die Hündin hat sehr gut gearbeitet.» Sie schwört auf Hündinnen, weil diese besser zu lenken seien als Rüden. Roe ist jetzt siebeneinhalbjährig. Susanne Ommerli hat die junge Hündin von ihrer ­verstorbenen Schwester geerbt und sie aufgezogen. Mit dem dritten Schlussrang war sie zufrieden.

Corinne Röthlin kroch ins Loch und lobte ihre Pyrenäen-Hirtenhündin beim Übungsdurchgang: «Oh, super gemacht, chumm, chumm.» Und was kriegt sie als Belohnung? «Sie liebt le Parfait aus der Tube», sagt Röthlin und schmunzelt.

Mit Wettkampfgeist

«Doch, doch, der Hund spürt, dass ein Wettkampf stattfindet, freut sich und will sein Bestes geben», antwortet Balzer später beim Interview. «Wau, wau», meldet sich Fazer, bekommt kleine Stücke Hundefutter und ist sich anscheinend bewusst, wie wichtig der Anlass für ihn und sein Frauchen ist. Christa Balzer darf mit Fug und Recht stolz sein auf den Rüden mit dem klingenden Namen – dieser lautet in seiner Ganzheit Fazer vom blauen Mistral.

Balzer hält mehrere Hunde, hat viel Freude mit ihnen, trainiert auf dem höchsten Niveau – der Stufe drei, und zwar in vier Disziplinen Lawinen, Katastrophen, internationale Gebrauchshundeprüfung und als internationaler Rettungshund. Fazer ist international einsatzfähig bei der Suche nach Verschütteten – etwa nach einem Erdbeben. Dennoch seien es sehr liebe, anhängliche Familienhunde, die sie überallhin mitnimmt.