Grosser Einsatz für grossartige Landschaft

Es hat etwas von Geocaching, diese Schnitzeljagd für Erwachsene. Nur bewegen sich die Jäger statt mit GPS-Geräten mithilfe von Kartenausschnitten in grossem Massstab durchs unwegsame Gelände.

Und ihre Beute sind auch keine Minitrophäen in Filmdöschen, sondern erreichen stattliche Höhen von 20 oder 30 Metern. Routiniert hat Heinz Lerch nach kurzer Orientierung die Fährte aufgenommen. Und da steht er dann: Umfang 1,30 Meter und starker Bewuchs – ein Bergahorn, wie er im Buche steht und nun auch im Verzeichnis von Heinz Lerch, der den Bäumen auf der Spur ist.

Der Baum als Lebensraum

Lerch ist Projektleiter Natur und Landschaft beim Naturpark Diemtigtal, die Kartierung der Bergahorne im Tal ist sein Kind. «Es geht um den Erhalt dieser Bäume: zum einen als prägendes Element der Kulturlandschaft im Berner Oberland und speziell im Diemtigtal und zum andern als Lebensraum für verschiedene Moos- und Flechtenarten, für Insekten sowie als Brutplatz für Vögel», erklärt Lerch, der einräumt, dass diese majestätischen Bäume gegenwärtig noch in erfreulich grosser Zahl anzutreffen sind.

«Die Frage ist aber: Was ist in 100 oder 200 Jahren, wenn man nicht heute anfängt, neue Bäume zu pflanzen?»Heinz Lerch, Projektleiter

Gerade im Meniggrund in Zwischenflüh sind besonders alte und beeindruckende Exemplare eine wahre Zierde der Alpweiden. «Die Frage ist aber: Was ist in 100 oder 200 Jahren, wenn man nicht heute anfängt, neue Bäume zu pflanzen?», so Lerch. Denn das Verschwinden der Baumriesen sei ein langsamer, kaum wahrnehmbarer Prozess.

«Alte Bäume sterben ab und werden nicht ersetzt.» Was aber ist mit der natürlichen Bestandsregulierung? Sorgen die Bäume nicht selbst für ihren Fortbestand? Eigentlich sei der Bergahorn ein sehr frucht­barer Baum, sagt Heins Lerch. «Aber die ganz jungen Triebe werden von den Kühen gefressen, und die, die überleben, fallen der Weidepflege zum Opfer.»

Also haben die Verantwortlichen beim Naturpark beschlossen, einzugreifen, um den Status quo zu erhalten. Denn hat ein Baum sein biologisches Alter erreicht und wächst kein Ersatz in seiner Nähe nach, verlieren auch die Moose und Flechten, die im Laufe der Jahre an Stamm und Ästen gewachsen sind, ihre Lebensgrundlage und verschwinden möglicherweise ganz.

Wachsen und sterben

Hier im Gebiet Sälbezeweid oberhalb des Dorfes Oey auf 1200 Metern muss in nächster Zeit wohl noch nicht eingegriffen werden. Die Bergahorne, die hier im steilen Gelände die Landschaft prägen, sind stattlich, aber noch nicht monumental. Auf vielleicht 80 Jahre schätzt Heinz Lerch ihr Alter.

Zum Vergleich: Im Meniggrund habe einer der rund 30 Freiwilligen, die für Lerch seit Juli im Tal unterwegs sind, einen Baumgiganten mit einem Umfang von 5,30 Metern registriert, geschätztes Alter: 300 bis 400 Jahre. «Der Bergahorn wächst 200 Jahre, und dann stirbt er 200 Jahre.»

Neben dem Massband kommt noch der Fotoapparat zum Einsatz, wenn besonders seltene Flechtenarten wie die Lungenflechte am Stamm vermutet werden. Auch Zustand und genaue Lage werden notiert. Die Freiwilligen haben jeweils ein Gebiet zu untersuchen, das an einem Tag abgearbeitet werden kann.

Die Standorte der vermuteten Bäume wurden zuvor anhand von Infrarotluftbildern und den Baumhöhedaten, die der Kanton zur Verfügung gestellt hat, ermittelt. 4800 Markierungen wurden auf diese Weise im gesamten Diemtigtal erstellt. Jede Markierung steht für eine Weide, Esche, Buche, Linde, aber zumeist für einen Bergahorn. Sind alle Daten erfasst, entsteht ein umfassendes Bild der ökologischen Infrastruktur im Tal.

460 Franken für Pflanzung

Im nächsten Schritt geht es um Neupflanzungen. Dazu hat Lerch die Landwirte angeschrieben, um deren Bereitschaft zur Unterstützung des Projekts auszuloten. Natürlich sind die Projektverantwortlichen auf das Wohlwollen der Landwirte angewiesen, aber dieses wird den Bergbauern mit einem finanziellen Beitrag schmackhaft gemacht.

«Insgesamt bekommen die Landwirte für jede Neupflanzung 460 Franken über 10 Jahre verteilt von uns, aber nur dort, wo sie keine Landschaftsqualitätsbeiträge von Bund und Kanton erhalten.» Lerchs Ziel ist es, dass in nächster Zeit 60 Setzlinge aus heimischer Aufzucht gepflanzt werden und die Kartierung in 30 oder 50 Jahren noch einmal wiederholt wird, um den Erfolg der Aktion zu überprüfen.

«Wer weiss, vielleicht kommen die Leute dann ja irgendwann ins Diemtigtal, um die charakteristische Landschaft mit dem Bergahorn zu sehen, weil es die Bäume woanders nicht mehr gibt.» (Berner Oberländer)