«Grosse schriftstellerische und verlegerische Arbeit»

In seiner Laudatio für die Preisträgerin, die Müller Medien AG in Gstaad, warf Walter Raaflaub, einstiger Lehrer und Taxifahrer in Gstaad und Buchautor diverser Bücher, einen vertieften Blick auf die Geschichte des gewürdigten Unternehmens.

Dazu brachte er ein Original der ersten Ausgabe des «Anzeigers für Saanen und Obersimmenthal» mit, die vor über 130 Jahren publiziert wurde. Raaflaub würdigte mit einigen Anekdoten das Wirken von drei Generationen Müller, die alle den Blick auf das Wesentliche richteten: auf das Geschehen in der Region.