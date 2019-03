«Über 100 Tonnen kontaminiertes Material mussten entsorgt werden – von den rund 90'000 Franken Kosten blieben 50'000 Franken am Verein hängen.»Kurt Amacher?Vizepräsident Sport-Schützen Kienholz Brienz

Die Sport-Schützen Kienholz Brienz, vertreten durch Vizepräsident Kurt Amacher, waren für die Organisation der Delegiertenversammlung zuständig. In seinem Grusswort erinnerte Amacher die Vereinsvertreter an das vielerorts noch hängige Problem der Kugelfang-Sanierung. «Über 100 Tonnen kontaminiertes Material mussten entsorgt werden – von den rund 90'000 Franken Kosten blieben 50'000 Franken am Verein hängen. «Da müssen wir am Brienzermärt noch manchen Chäsbrätel verkaufen, bis alle Schulden getilgt sind», sagte er zum Brienzer Finanzierungsmodell.

Unbestrittene Geschäfte

Alle Jahresberichte sowie die Jahresrechnung mit Bilanz wurden einstimmig gutgeheissen. Kassierin Michelle Hüsser prognostizierte auch im Budget 2019 einen kleinen Gewinn. Das Verbandsvermögen betrug per Ende 2018 52800 Franken.

Zur Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren bestätigten die Delegierten einstimmig Peter Wyss, Goldswil (Präsident); Markus Tschanz, Lauterbrunnen; Michelle Hüsser, Schwenden; Ramona Bieri, Belp; Andreas Klopfensein, Kandersteg; Hans?peter Eschler, Erlenbach. Neu in den Vorstand wurde Jasmin Buser gewählt.

Viele Ehrungen

Zahlreich waren die von Einzelschützen und Gruppen erreichten Top-Resultate. Herausragend war der dritte Rang der Schützen Buchholterberg an der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50 m. Aber auch die Nachwuchsschützinnen und -schützen machten im vergangenen Jahr mit tollen Resultaten in den Kategorien KK 50 m und Luftgewehr 10 m auf sich aufmerksam.

Bei der Gelegenheit wies Michelle Hüsser auf den Kurs im Trainingszentrum Breitensport Thun hin: Angesprochen werden vor allem junge, ambitionierte Schützinnen und Schützen, die sich auf den Distanzen 10, 50 und 300 m weiterbilden und ihre Wettkampffähigkeiten stärken wollen.