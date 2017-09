Grimsel talwärts

Eriz/Merligen Grossartige Fernblicke verspricht die Bergwanderung vom Eriz an den Thunersee. Die Route liegt im Übergangsgebiet zwischen Emmental und Berner Oberland. Mehr...

Wandern Am Kanderfirn hoch über dem Gasterntal entspringt die Kander. Und die macht mit dem Tal, was sie will. Wanderer lädt sie ein, ihr zu ihrem Ursprung zu folgen: auf den Schafgrind, den Aussichtsberg über Gletscher. Mehr...