Der Zulauf zur 55. Versammlung des Golfclubs Interlaken-Unterseen (GCUI) war so gross, dass zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden mussten in den Saal des Grand Hotels Beau Rivage in Interlaken. Dies, damit am Samstagnachmittag fast 200 Mitglieder (von neu total 647) dort Platz nehmen konnten. Daher konnte sich Präsident Bernhard Nufer den Vergleich mit Murmeltieren, die bei schönem Frühlingswetter aus dem Bau kriechen, bei der Begrüssung nicht verkneifen.