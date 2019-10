Gesundheitsdirektor im Spital

Neben allgemeinen Informationen zu verschiedenen Berufen erhalten die Jugendlichen in von Fachpersonal geführten Besichtigungsblöcken Einblicke in den Berufsalltag.

Der Kantonale Tag der Gesundheitsberufe wird von acht Berner Spitälern sowie Heimen und Spitex-Organisationen gemeinsam durchgeführt. Unterstützt werden sie dabei von den Berufsschulen im Gesundheitswesen.

Der Tag steht unter dem Patronat von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg, Gesundheits- und Fürsorgedirektor des Kantons Bern, der in diesem Jahr die Aktivitäten im Spital Interlaken in Augenschein nehmen wird. Er wird an der Veranstaltung im Spital Interlaken (Arena, Haus T) ab 13 Uhr auf einem Rundgang anzutreffen sein.

Oberstufenschülerinnen und -schüler, die sich für eine Teilnahme am Kantonalen Tag der Gesundheitsberufe im Spital Interlaken interessieren, finden unter www.gesundheitsberufe-bern.ch verschiedene Informationen. Anmeldungen sind bei der Klassenlehrkraft oder unter www.gesundheitsberufe-bern.ch/ktgb möglich.