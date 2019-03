Wenn es ein Thema gibt, das in der Jungfrau-Region, vor allem auf dem Bödeli, schon seit Jahrzehnten besonders oft und besonders heftig diskutiert wird, dann ist das der Verkehr. Ob Politiker oder Planer, ob Touristiker oder Touristen, ob in Arbeitsgruppen oder am Stammtisch – Strasse und Schiene stehen fast permanent gleichermassen im Fokus von Experten und Laien.