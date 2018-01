Geschwächtes Steinadlerweibchen fliegt wieder

«Am Abend des 5. Dezember erhielt ich den Anruf von Martin Zurbrügg an der Chalenegg in Achseten, dass er einen Stein­adler aufgefunden habe. Zuerst hatte er gedacht, dass der Vogel tot sei. Doch bei genauerem Hinschauen habe er bemerkt, dass der Adler noch atme und am ­Leben sei.» So berichtet Toni Schmid, Wildhüter aus Frutigen. Sofort nach Eingang der Meldung begab er sich vor Ort.

Das völlig geschwächte und durchnässte Tier wurde sofort in Wolldecken eingebettet und unter eingeschalteter Sitzheizung noch am späten Abend als Notfall in die Wildstation Landshut in Utzenstorf eingeliefert. Bei der Erstuntersuchung durch die Stationstierärztin Ulrike Cyrus-Eulenberger stellte sich heraus, dass sich das Tier in einem lebensbedrohlichen Zustand befand. Sofort wurde die Notfallbehandlung gestartet, der schöne und beeindruckende Greifvogel wurde unter anderem mit Infusionen versorgt und im Vogelraum der Wildstation untergebracht.

Wohl ein Trauma erlitten

Eine Wärmematte unter der Box sorgte dafür, dass das nasse Gefieder trocknen und der unterkühlte Körper sich aufwärmen konnte. Nachdem sich der Zustand des über 5 Kilo schweren weiblichen Adlers am Folgetag schon etwas verbessert hatte, konnten weitere medizinische Abklärungen erfolgen. Eine Blutprobe des Adlers wurde zur Untersuchung an das Tierspital Zürich geschickt, um beispielsweise eine akute Bleivergiftung ausschliessen zu können. Die Untersuchungsergebnisse liessen den Schluss zu, dass der Steinadler vermutlich ein Trauma erlitten hatte.

Erfreulicherweise erholte sich der prächtige Vogel unter der fachgerechten Pflege der Mitarbeiter der Wildstation jeden Tag ein bisschen mehr und konnte nach zehn Tagen in eine grosse Flugvoliere gezügelt werden. Hier konnte schliesslich noch das Flugvermögen des Adlerweibchens getestet werden. Nach zweiwöchiger Rehabilitation in der Stiftung Wildstation hatte es der stolze Greifvogel geschafft.

Auswilderung am Rinderwald

Am Samstag vor Heiligabend war es dann so weit: Am Morgen ­wurde das Tier in der Wildstation in Utzenstorf abgeholt und am Rinderwald in den sogenannten Eggenstutz transportiert. Unter fachkundigen Anweisungen und mit einigen gekonnten Handgriffen durch Toni Schmid wurde der Greifvogel aus seiner Transportkiste befreit und mit einem letzten Zuruf durch den Wildhüter «Machs guet!» in seine Freiheit entlassen.

«Bei der Freilassung war es sehr wichtig, das erstarkte Tier mit den scharfen Krallen fachgerecht und fest an den Füssen an meinen eigenen Körper zu pressen, damit es weder mit den Krallen noch mit dem Schnabel nach mir schnappen konnte», erläutert Schmid den Vorgang der Auswilderung. Instinktiv hätte sonst der Vogel nach ihm gegriffen – «das wäre nicht ohne grössere Verletzungen ausgegangen», so Wildhüter Toni Schmid.

«Letzte Amtshandlung»

Bei der Freilassung dabei war neben dem Finder, Martin Zurbrügg aus Achseten, auch Kurt Zimmermann, abtretender Gemeindepräsident von Frutigen. «Für mich war das ein spezieller und emotionaler Moment, quasi als meine letzte Amtshandlung das Wappentier von Frutigen in die Freiheit zu begleiten und gleichzeitig Toni Schmid mit meiner Anwesenheit für seine grossen Verdienste als Wildhüter in unserer Talschaft zu würdigen», schreibt Zimmermann in seiner Medienmitteilung vom Donnerstag.

Der Adler stelle nach dem Löwen das zweithäufigste Wappentier dar. Der Frutigadler wird 1380 erstmals ohne Krone urkundlich als Wappentier von Frutigen erwähnt, erst später erhält er noch eine Krone aufgesetzt. (egs)