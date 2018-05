Geschäftsmann wurde verurteilt

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, legt einem Beschuldigten acht Straftatbestände zur Last. Am Mittwoch stand nun der 48-jährige, auf dem Bödeli wohnhafte Vietnamese vor dem Regionalgericht Oberland in Thun.

Grundstück verschwiegen?

Der Beschuldigte soll gemäss Anklageschrift einen einer Firma gehörenden Mercedes auf seinen Sohn eingelöst haben, was ihm als Veruntreuung angelastet wird. Als Pfändungsbetrug gilt das Verschweigen über den Besitz eines Grundstücks am Thunersee mit einem Verkehrswert von 110'000 Franken.

Zudem soll er über mit Beschlag belegte Vermögenswerte verfügt haben. Im Weiteren unterliess der Mann als verantwortlicher Gesellschafter zweier Firmen, über welche der Konkurs eröffnet worden ist, die ordnungsgemässe Führung der Geschäftsbücher. In einem Restaurant beschäftigte er zwei Ausländer, welche weder über eine Arbeits- noch Aufenthaltsbewilligung verfügten.

Zur Last gelegt wird ihm zudem eine Widerhandlung gegen das AHV-Gesetz, indem er als Geschäftsführer eines Hotels infolge Abwesenheit eine Kontrolle verunmöglichte und Schreiben mit Terminanzeigen nicht entgegennahm.

In sechs Fällen hat es der Beschuldigte unterlassen, trotz ­Verfügungen der Strassenverkehrsämter Kontrollschilder und Fahrzeugausweise von Personenwagen abzugeben. Die Übertretung gegen das Lebensmittelgesetz schliesslich umfasst ein Dutzend Feststellungen, darunter mangelnde Sauberkeit und nicht sachgemässe Lagerung von Lebensmitteln in einem Restaurant.

Die Staatsanwaltschaft, die bei der Verhandlung nicht anwesend war, beantragte eine bedingte Geldstrafe von 240 Tagessätzen bei einer Probezeit von vier Jahren, eine unbedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen, eine Busse von 400 Franken sowie die Bezahlung der Verfahrenskosten.

Im guten Glauben gehandelt?

Bei der ins Vietnamesische übersetzten Einvernahme durch ­Gerichtspräsidentin Franziska Friederich Hörr bestritt der Beschuldigte einige Vorwürfe oder mochte sich nicht mehr daran erinnern. Die Delikte, meistens mehrfach begangen, datieren aus den Jahren 2011 bis Oktober 2016.

Als Zeugin befragte die Gerichtspräsidentin eine Mitarbeitende des zuständigen Betreibungsamts, das im Zusammenhang mit den Vermögensdelikten Strafanzeige eingereicht hatte. «Mein Klient arbeitet zu viel, er ist überfordert», sagte der amtliche Verteidiger eingangs seines Plädoyers. Deshalb sei unter anderem der ganze Bürokram liegen geblieben.

Der Beschuldigte habe in gutem Glauben gehandelt und nichts vertuschen wollen. Der Anwalt machte zudem sprachliche Schwierigkeiten und daraus resultierende Missverständnisse und Irrtümer geltend. Ausser in Bezug auf die Übertretungen gegen das Lebensmittelgesetz plädierte er für Freisprüche. Er beantragte eine geringe Busse und die Übernahme der Verfahrenskosten durch den Kanton. «Unwissenheit ist kein Entschuldigungsgrund», sagte die Einzelrichterin unter anderem in der Urteilsbegründung.

Sie sprach den Mann in den meisten Anklagepunkten schuldig und verhängte eine bedingte Geldstrafe von 192 Tagessätzen zu 50 Franken bei einer Probezeit von vier Jahren. Ausserdem hat er eine Verbindungsbusse von 2400 Franken, eine Busse von 200 Franken und Verfahrenskosten von 6920 Franken zu bezahlen.

Die Genugtuungsforderung der Privatklägerschaft wurde abgewiesen und deren Schadenersatzforderung auf den Zivilweg verwiesen. (Berner Oberländer)