Zudem habe er den örtlichen Feuerwehrkommandanten per E-Mail über das Vorhaben informiert, zur nächtlichen Stunde jedoch keine Antwort erhalten. Den Zeitpunkt der Verbrennung begründete er mit einer gleichzeitigen Nachschau im Stall. Im Übrigen fügte er an, dass der Transport des Holzes in eine Abfallsammelstelle der Umwelt mehr geschadet hätte als dessen Verbrennung vor Ort. Das Verfahren ist in Gang gekommen, weil aufgrund eines vermuteten Alphüttenbrandes die Polizei alarmiert worden ist.

Kein grosses Verschulden

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen habe sich der Beschuldigte strafbar gemacht, führte der Einzelrichter in der Urteilsbegründung aus. Zudem bestünden Indizien, dass er das Altholz zu nächtlicher Stunde in Brand gesetzt habe, damit das Feuer nicht entdeckt werde. Insgesamt sah er jedoch kein grosses Verschulden. Er reduzierte die Busse auf 500 Franken. Der Wertersatz blieb, da laut Richter kein Spielraum, bei 1000 Franken. Zusammen mit den Verfahrenskosten hat der Mann nun total 2200 Franken anstelle von 3300 Franken zu bezahlen.