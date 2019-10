Gempeler bleibt Gemeinderatspräsident

Wie die Adelbodner Gemeindeschreiberin Jolanda Lauber am Montag mitteilte, ist am Freitagabend die Eingabefrist für Vorschläge für die Wahl des Gemeinderatspräsidenten/Obmanns sowie von drei Mitgliedern des Gemeinderats abgelaufen. Die bisherigen Amtsinhaber stellen sich alle nochmals für eine Legislatur zur Verfügung. Da sonst keine Vorschläge eingegangen seien, würden die vier Amtsträger somit an der Gemeinderatssitzung vom 29. Oktober für die Amtsdauer vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2023 still gewählt, so Jolanda Lauber.