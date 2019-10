Gemeinsam gefeiert

Nach dem Morgenregen trockneten die Draussengebliebenen schnell, denn sie waren für die Schau schön kurz geschoren. Auch der Ring, in dem traditionsgemäss ab Mittag die Tiere mit den höchsten Punktierungen vorgeführt und kommentiert werden, war im Freien.

Für «Laien» war deutlich zu sehen: In den 40 Betrieben, die Tiere aufgeführt hatten, wird gut zu den Tieren geschaut, und sie werden für die Schau besonders schön gemacht, auch wenn dies neben dem ohnehin strengen Alltag mit viel Zusatzarbeit am Tag der Beständeschau verbunden ist. Aufgefallen sind viele junge Teilnehmer und die gute Laune, die in der Simmental-Arena herrschte.