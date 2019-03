Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent unterstehen dem Zweitwohnungsgesetz. Ringgenberg gehört nicht dazu – noch nicht. Damit dies so bleibt, hat der Gemeinderat eine Vorsorge getroffen.

Der prozentuale Anteil von Zweitwohnungen ist in Ringgenberg in den letzten Jahren von 16,6 Prozent (Anfang 2017) auf 18,1 Prozent (Anfang 2019) gestiegen, wie Gemeindeschreiber André Chevrolet in einer Mitteilung schreibt.

«Speziell die Internetplattform Airbnb verstärkt diese Tendenz.» Die Anzahl der über Airbnb vermieteten Wohnungen im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli ist innerhalb der letzten drei Jahre von 500 auf über 2000 Wohnungen angestiegen.

Um diese Tendenz zu bremsen, haben die Gemeinden Interlaken, im Dezember 2018, und Unterseen, im Januar 2019, jeweils eine Planungszone erlassen. Diese bezweckt, dass in den nächsten zwei Jahren in diesen Gemeinden weder der Neubau von Zweitwohnungen noch die Umnutzung von Erst- in Zweitwohnungen möglich ist.