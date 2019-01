Getrychelt hat Hans Abplanalp in Guttannen nie. Aufgewachsen ist er in Geissholz in der Gemeinde Schattenhalb, damals war er im Trychelzug Willigen dabei. Seit 1980 wohnt er in Guttannen. Wegen der Arbeit oder wegen der Liebe? «Ein bisschen wegen beidem», sagt er lächelnd. Seine Frau ist Guttannerin, und der gelernte Bauschlosser arbeitete im Felslabor der Nagra, gewissermassen als «Hüttenwart» mit verschiedenen Pflichten in der unterirdischen Forschungsanlage. Politische Ämter hat er nie gesucht, und er gehört auch keiner Partei an. «Als ich vor 14 Jahren als Gemeinderat vorgeschlagen wurde, habe ich mitgemacht», sagt er.