Gemeinde feiert in drei Bereichen

Zwei Schwinger überzeugten am Kantonalen Schwingfest in Utzensdorf. Allen voran Kilian Wenger, welcher als Festsieger von A bis Z das Zepter in seiner Hand hatte. Josias Wittwer gewann den Kranz, was nach 10 Jahren Pause wieder einmal einem Mitglied des Schwingklubs Reichenbach gelang.