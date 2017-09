Gehen dem Oberland bald die Bergführer aus?

Die neu Diplomierten

23 Aspiranten haben am Donnerstag die Prüfung zum eidgenössisch diplomierten Bergführer bestanden – unter ihnen zwei Bergführerinnen. Unter den neuen Bergführern befinden sich fünf aus dem Berner Oberland: An der Diplomfeier des dieses Jahr im Kanton Wallis abgehaltenen Kurses durften der Thuner Julian Zaccaron, die Brienzerin Carla Jaggi, Sven Schärer aus Kandersteg, Clemens Wäfler (Adelboden) und Julian Zanker (Unterseen) nach ihrer Ausbildung in Siders den Bergführerausweis entgegennehmen. Ab sofort werden sie selbstständig als umsichtige Persönlichkeiten mit Gästen unterwegs sein und mit bestem Wissen die Herausforderungen am Berg meistern. Die Bergführerausbildung findet alternierend in den Kantonen Bern, Wallis und Graubünden statt. Landesweit sind rund 1400 aktive Bergführer im Bergführerverband organisiert, im Kanton Bern sind es deren 360. (ysr)

