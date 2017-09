Gäste brillierten beim Jubiläum

Der Schweizer Verband der Mundharmonikaspieler feierte am Samstag sein 50-jähriges Bestehen. Im Kursaal fand zu diesem Ereignis ein Galakonzert statt, bei welchem Topformationen aus der Schweiz, und als Höhepunkt das Veloz-Quartett aus Hongkong, mitmachten.

Die Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelte Mundharmonika ist ein beliebtes Freizeitins­trument und auch bekannt in ihrer Variante als Bluesharp. Trotz Weltberühmtheit gibt es auch hier noch Entwicklungspotenzial. Werner Speiser, Verbandspräsident der Swiss Harpers, sieht auch im Berner Oberland Möglichkeiten zur Erwei­terung des Bekanntheitsgrades. «Wir haben tatsächlich keine bei uns gemeldeten Lehrer für Mundharmonika und nur wenige Mitglieder aus dem Oberland. Allerdings gibt es in Brienz das Astras-Quartett; trotzdem wird im Oberland die Mundharmonikamusik wohl zu wenig gespielt, oder man kennt den schweizerischen Verband nicht.» Speiser schlägt vor, Werbung für diese Musik zu machen, Konzerte zu organisieren, Freunde und Kollegen an die Veranstaltungen einzuladen und natürlich dem Verband beizutreten.

Absolute Spitzenklasse

Wie es in Reinkultur aussieht, bewiesen die Auftritte der eingeladenen Spitzenformationen aus dem In- und Ausland. Trios und Quartette wie Just 4 Fun, die Lucky Tramps und die für ihre Ländlermusik-Interpretationen sehr bekannten Muulörgeler vo Kriens vertraten die Schweizer Szene. Das sehr hohe Niveau zeigte sich in den hervorragend gespielten Wiedergaben von Volksmusik und Schlagern aus aller Welt, Musical-Ohrwürmern, Swingtiteln, einem Boogie-Woogie-Medley und sogar dem einzigartigen «Vreneli vom Guggisberg».

Was aber das aus Hongkong eingeflogene Veloz Harmonica Quartet darbot, sprengte den Rahmen. Die vier jungen Musiker boten ein Spektakel und ein Feuerwerk an noch nie gehörter Mundharmonikamusik. Die Ostasiaten stellten alles in den Schatten und boten nebst dem grossartigen Können eine echte Bühnenshow. Begeisterungsstürme und Zugaben waren sicher, und mit ihren atemberaubenden Versionen des «Rock Around the Clock» und des «Hummelflugs» von Rimski-Korsakow und als Hommage an die Schweiz der Ouvertüre zur Oper «Wilhelm Tell» liessen sie alle staunen.

(Berner Zeitung)