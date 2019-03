Programmgerecht, pünktlich um 14.07 Uhr, setzte sich nach drei Böllerschüssen der Fasnachtsumzug in Bewegung. Am Circuit durch das Dorf Oey waren rund 50 Bilder, einheimische Fasnächtler und etwa ein halbes Dutzend geladene Guggemusigen aus den Fasnachtshochburgen im Unterland, in Bewegung. Viele Schaulustige säumten den Strassenrand in Oey und beobachteten das närrische Treiben. Dem Motto «Flätschnass» wurden die meisten der Gruppen gerecht.

«Hindedri» – wie die alte Fasnacht

Eigentlich war in diesem Jahr die Fasnachtszeit ja schon vorbei. Basel macht da mit dem Morgestraich am Montag nach dem Aschermittwoch den Abschluss. In manchen Gegenden in der Schweiz hat sich aber die alte Fastnacht im bäuerlichen Brauchtum (im Gegensatz zur Herrenfastnacht der offiziellen Fasnacht) erhalten oder wurde neu belebt.

Die alte Fastnacht – auch Bauernfastnacht genannt – ist ein regionaler Fasnachtstermin, bei dem die Fasnacht erst Sonntag nach Aschermittwoch endet. In Diemtigen setzt man den Fasnachtstermin bewusst an das Ende der Fasnachtszeit. OK-Präsidentin Karin Rix sagt dazu: «Wir wollen die letzte Fasnacht im Jahr sein. Vorher wäre für uns ein Termin wegen der Wintersaison schwierig anzusetzen, und andererseits sind nach den anderen Fasnachten Guggemusigen aus dem Unterland einfacher zu rekrutieren.»

Der praktische Ansatz tut aber dem närrischen Treiben keinen Abbruch. Die närrische Zeit im Diemtigtal dauert ein ganzes Wochenende und wird mit Trycheln, Schnitzelbank-Vorträgen, Umzug mit viel Konfetti, Kostümprämierungen, Guggemonsterkonzert und zünftigen Partys im Festzelt gefeiert. Wie bei anderen Fasnachten auch war das Tragen einer «Fasnachts-Plaquette» Ehrensache. Sie wird zur Finanzierung der Anlässe für 6 Franken verkauft. Wer bei der Organisation der nächsten Diemtigtaler Fasnacht mitmachen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Das OK suchte auf Plakaten neue Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen möchten.