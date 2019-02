Südlich des Bidmiseelis soll ein neuer Kinderspielplatz entstehen. Die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG (BMH) beabsichtigen damit, «das Sommerangebot zu erweitern und die Anlage auch in den Zwischensaisons und in schneearmen Wintern zur Verfügung zu stellen», schreibt die Gemeinde Hasliberg in ihrer Mitteilung.