Für Adelboden wird sehr viel gemacht

Ziemlich genau zwei Jahre nach dem Startschuss fand am Samstag das zweite Forum Adelboden in der Turnhalle Dorf statt. Diesmal nicht mit einem Podiumsgespräch, sondern mit Referaten in drei schwer gewichtigen Teilen. Das Publikumsinteresse war diesmal nicht so gross wie beim ersten Mal, doch fanden sich im Zuhörerkreis viele kompetente Persönlichkeiten aus Politik, Tourismus, Hotellerie, Gewerbe und auch vom Verein Stammgäste Adelboden ein.