Frutigtaler Strassen – einst und jetzt

Der Autor

Hans Egli wurde 1944 in Frutigen geboren und wuchs an der Leischen auf. Nach der Schulzeit und einer Lehre als Laborant verliess er das Dorf. Von 1966 bis 1975 studierte er Chemie an der ETH Zürich und schloss mit dem Doktorat ab. Er zog dann in die Region Basel, wo er mit seiner Familie über 40 Jahre lebte und in der chemischen Industrie arbeitete. Mit Frutigen ist er jedoch immer verbunden geblieben, und im Herbst 2016 kehrte er definitiv wieder zurück.