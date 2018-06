Frieda legt wieder Eier

«Erstaunt und erfreut stellen wir fest, dass die Schwäne in Faulensee zurückgekehrt sind und wieder brüten», schreibt Johanna Saurer aus Steffisburg dieser Zeitung. «Nun hoffen wir, dass wir uns bald auf prächtige junge Schwäne freuen dürfen», hält Saurer unter anderem fest.

Deren Beobachtungen werden von jener Anwohnerin in Faulensee geteilt, welche vor Monatsfrist auf das Tierdrama hingewiesen hatte: «Seit rund zwei Wochen brüten Frieda und Fridolin, diese Namen haben wir den beiden schon vor Jahren gegeben, wieder. Rund vier Eier liegen im Nest. Wir sind erleichtert.» Die Faulenseerin wohnt gleich gegenüber dem Bootshaus der Bäuert Faulensee, auf dessen Westseite seit Jahren das Schwanenpaar regelmässig seine Eier ausbrütet.

Noch am letzten Aprilsonntagabend und in der Nacht auf den Montag sei das Weibchen auf dem Nest am Brüten und das Männchen in unmittelbarer Nähe auf der Wiese, zu sehen gewesen, sagte die Anwohnerin damals gegenüber dieser Zeitung.

Aufgeregt vor einem Monat

«Am Montagmorgen habe ich gesehen, dass das Paar ganz aufgeregt im Nest wühlt und dass keine Eier mehr zu sehen waren», sagte sie. Unverzüglich sei sie runter zum See gegangen und habe nur noch die Überreste der fünf Eier entdeckt – zerbrochen und zerquetscht.

Zudem hatte sie festgestellt, dass rund ums Nest mehrere faustgrosse Steine lagen, welche ihres Erachtens vorher nicht dort gewesen waren. «Ich und auch andere Anwohner vermuten nun, dass die beiden Tiere eventuell mit Steinen weggescheucht und anschliessend die Eier zerstört ­wurden.» Weiter wies die Anwohnerin darauf hin, dass dasselbe Schwanenpaar seit vielen Jahren auf der Wiese zwischen Restaurant Hecht und Bäuertbootshaus brütet.

Und heute? «Ich bin einfach nur glücklich, dass Frieda und Fridolin wieder zurückgekehrt sind», sagt sie. (Berner Oberländer)